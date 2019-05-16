120 مليون يورو تُغري برشلونة وسان جرمان لضم غريزمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

أعلن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، أول من أمس، رسمياً، أنه سيترك ناديه الحالي أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يدافع عن الوانه منذ خمس سنوات، ممهداً الطريق أمام انتقال محتمل الى برشلونة أو إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى 2023، ويتضمن بنداً جزائياً بقيمة 120 مليون يورو. وكشفت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية أمس، بينها «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتان، وكذلك «ليكيب» الفرنسية، عن أنه ورغم أن برشلونة الأقرب للفوز بصفقة غريزمان إلا أن إعلان اللاعب الرحيل عن أتلتيكو دون الاتفاق رسمياً مع برشلونة، يفتح الباب أمام باريس سان جرمان الذي يرغب بشدة في التوقيع مع لاعب وسط مهاجم بقيمة غريزمان، يضاف إلى هذا كونه نادياً فرنسياً، ما قد يغري اللاعب بالعودة والاستقرار في بلده.

وكان برشلونة قريباً جداً من الاتفاق مع غريزمان، الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة، بعد أن رفض النجم الفرنسي عرض النادي الاسباني، وقرر الاستمرار مع فريقه، بل جدد عقده ورفع من قيمة الشرط الجزائي إلى 120 مليون يورو.

ونشر غريزمان (28 عاماً)، أول من أمس، شريط فيديو على موقع النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «كانت خمس سنوات لا تصدق، شكراً للجميع، ستبقون دائماً في قلبي».

وتابع «بعد أن تحدثت بالأمر مع شولو (مدربه دييغو سيميوني)، ومع ميغيل أنخل جيل (المالك الاساسي للنادي) ومع موظفي النادي.. اتخذت قراري بالرحيل من أجل اكتشاف أشياء أخرى ومواجهة تحديات جديدة».

وأوضح «إنه قرار صعب، لكن هذا ما أحتاج إليه وأود توجيه الشكر لكم للعاطفة التي غمرتموني بها على مدى السنوات الخمس». من جانبه، أصدر النادي بياناً أكد فيه «قام أنطوان غريزمان بإعلام النادي بأنه لن يدافع عن ألوانه الموسم المقبل».

وبات غريزمان ثالث لاعب أساسي يغادر نادي العاصمة الإسبانية بعد مواطنه لوكاس هرنانديز الذي انتقل الى بايرن ميونيخ الالماني، والأوروغوياني دييغو غودين المرشح للانتقال إلى إنتر ميلان الايطالي.

وسيكون الوضع صعباً للغاية لسيميوني لتعويض غياب هدافه ونجمه الأول، فقد سجل غريزمان هذا الموسم 21 هدفاً، بينها 15 في «الليغا»، وهو هداف الفريق حالياً، وكان في موسم 2015 قد سجل 25 هدفاً، ثم 32 في موسم 2016، و26 في 2017، ثم 29 في 2018.

وإجمالاً سجل غريزمان لأتلتيكو في مسيرته 137 هدفاً، وهو الأفضل على الاطلاق للفريق في آخر خمس سنوات.

النجم الفرنسي

هو أفضل هداف

لأتلتيكو مدريد

في آخر خمس

سنوات، وغيابه

سيكون مؤثراً

لـ«الروخي بلانكوس».