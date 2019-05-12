حالة واحدة تحتم إقامة مواجهة فاصلة بين مانشستر سيتى وليفربول لتحديد بطل الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استمراراً للسيناريو الصعب في البطولات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي والذي يسدل عليه الستار اليوم ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن هناك حالة واحدة قد تحتم إقامة مباراة فاصلة بين فريقي الصدارة مانشستر سيتي وليفربول.

تشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم مباراتين حاسمتين، ستجمع كل من ليفربول مع وولفرهامبتون، وبرايتون مع مانشستر سيتي، وذلك من أجل تحديد هوية بطل المسابقة لموسم 2018-2019.

ويحتل مانشستر سيتي، صدارة "بريميرليج" برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة واحدة، عن ليفربول، صاحب المركز الثاني.

وذكرت الشبكة أنه من الممكن أن يلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي.

سجل مانشستر سيتي، 91 هدفًا، مقابل 22 هدفًا سكنت شباكه (فارق أهداف +69).. بينما سجل ليفربول، 87 هدفًا، وسكنت شباكه 22 هدفًا (فارق أهداف + 65).

إذن، فإنه في حال تعادل ليفربول أمام وولفرهامبتون بأربعة أهداف لكل منهما، وفوز برايتون، على "مان سيتي" برباعية نظيفة، يتم اللجوء لمواجهة فاصلة لتحديد هوية بطل الدوري.