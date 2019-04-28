فوز غير مطمئن للوداد على صنداونز في أبطال إفريقيا

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزاً صعباً على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، 2-1، أول من أمس، بالرباط، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل صلاح الدين السعيدي (26) وبديع أووك (47) هدفي الوداد البيضاوي بطل النسخة قبل الأخيرة، وأنيلي نكونغا (42) هدف ماميلودي صنداونز بطل 2016.

ويلتقي الفريقان إياباً، السبت المقبل، في بريتوريا، حيث سيكون الفريق المغربي مطالباً بالحفاظ على نظافة شباكه أو هز شباك مضيفه، مع تفادي الخسارة لضمان التأهل إلى الدور النهائي.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق الجنوب إفريقي في هز شباك الوداد البيضاوي بالمغرب في أربع مباريات جمعت بينهما حتى الآن، وقد يكون الهدف ثميناً لأن صنداونز يكفيه الفوز بهدف وحيد لبلوغ الدور النهائي.

وخاض الوداد البيضاوي المباراة في غياب جناحه المتألق، محمد أوناجم، بسبب الإصابة، وسيحرم من خدمات مدافعه، محمد الناهيري، في مباراة الإياب بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقة صفراء.

وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوداد وصنداونز في المسابقة القارية العريقة، والثانية هذا الموسم بعدما تبادلا الفوز في دور المجموعات، حيث فاز الفريق الجنوب إفريقي 2-1 على أرضه، وردّ الوداد البيضاوي 1-صفر في الرباط عندما حسم صدارة المجموعة.