صلاح يعتذر عن بطولة فيلم سينمائي ويحكي أطرف موقف مع "سائق ميكروباص"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رفض نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الظهور في فيلم سينمائيا من انتاج مصري، وقال صلاح في مقابلة تليفزيونية: " عُرض علىَ في أكثر مناسبة الظهور في أفلام سينمائية وأخرها عرضاَ وصلني من أحد المنتجين لعمل سينمائي ضخم ينوى أن أكون فيه بطل الفيلم".

وأضاف: "اعتذرت دون أن أقرأ العمل أو معرفة قصته لقناعتي بأنني شخص لا يجيد التمثيل على الاطلاق"، وتحدث صلاح عن أبرز المواقف التي يتعرض لها حينما يزور مصر، فقال: "في احدى زيارتي إلى قريتي "نجريج"، طرق باب المنزل أحد الأشخاص الذي طلب أن يلتقط صورة معي فوافقت، وبعد ساعة عاد نفس الشخص وبرفقته خمسة أفراد يطلبون التصوير معي فلبيت مطلبهم، ثم عاد هذا الشخص وهو يقود "ميكروباص"، ونزل منه 14 شخصاً لطلب التصوير معي، وحينما سألت هذا الشخص عن سبب عودته للتصوير معي مرة ثالثة رغم التقاطه صورتين معي، فرد بعفوية، "عوزك تتصور مع الميكروباص ".

وحول المهنة التي كان يتمنى أن يعمل بها في حالة اذ لم يكن لاعب كرة قدم، رد صلاح بقوله: "لم أفكر في أي مهنة غير كرة القدم، قضيت 10 سنوات من عمري أسافر فيها يومياً من قريتي إلى القاهرة للعب في صفوف المقاولون العرب، وكنت أقضي خمس ساعات يومياً في المواصلات، وعندما كنت أعود إلى منزلي أنام مباشرة هذه الفترة لم تجعلني أفكر مثل أي طفل أو مراهق عن الوظيفة التي يتمناها حينما يكبر.. كنت أفكر فقط في كرة القدم"

وعن أبرز التعليقات التي يتلقاها يومياً من معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: "لاحظت من غالبية المغردون أن يطلبون منى واسطة لدى والدتي للدعاء لهم".