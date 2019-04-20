«سيتي» يرغب في النهوض من الصدمة القارية اليوم

المصدر: لندن - أ.ف.ب

سيكون مانشستر سيتي، مطالباً بالنهوض من صدمته القارية عندما يستضيف توتنهام، اليوم، في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ثالث مواجهة بين الفريقين خلال 12 يوماً، وبعد ثلاثة أيام من إقصاء الفريق اللندني، الأربعاء الماضي، «السيتيزنس» من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبخّر توتنهام حلم سيتي ومدربه الإسباني غوسيب غوارديولا بتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، عندما أنهى مشواره في المسابقة القارية العريقة التي يلهث الفريق وراء لقبها للمرة الأولى في تاريخه، ومدربه للمرة الثالثة كمدرب، بعد أن توج مرتين مع فريقه السابق برشلونة (2009 و2011).

ولم ينفع سيتي فوزه المجنون على توتنهام 4-3 في إياب ربع النهائي، لأنه خسر ذهاباً صفر-1 في لندن، لكن الفوز اليوم سيكون مجدياً لتعزيز حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري وبالتالي يصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في السنوات الـ10 الأخيرة، وتحديداً منذ فعلها جاره يونايتد، عندما ظفر بثلاثة ألقاب متتالية من 2007 إلى 2009.

وأحرز سيتي كأس الرابطة المحلية هذا الموسم، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (سيلاقي واتفورد في 18 مايو المقبل).