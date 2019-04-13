اتهام الفهد بالتورط بدعم قطر في انتخابات الاتحاد الآسيوي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أمرت النيابة العامة في الكويت، بمُثول رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد أمامها، للتحقيق معه وسماع أقواله في العديد من تهم الفساد، حسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وأوضحت: أنه تكشّفت فيه معلومات جديدة حول تورط الفهد في التلاعب بنتائج انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة، والضغط على الناخبين لصالح التصويت لقائمة محسوبة على قطر تضم 15 مرشحاً جميعهم فازوا فعليًّا في مقاعد الاتحاد؛ وهو ما اعتبره بعض الممثلين الحاضرين في المؤتمر الانتخابي، تزويرًا صريحًا لنتائج الانتخابات؛ مطالبين بإعادتها.

من جهتها أكدت صحيفة الراي الكويتية أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الشيخ أحمد الفهد في قضية غسل أموال المجلس الأولمبي الآسيوي.

وأضافت أن النيابة واجهت الفهد الذي يترأس المجلس الأولمبي الآسيوي بأقوال واعترافات المتهم عدنان الشريدة.

يذكر أن انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جرت الأسبوع الماضي، وشهدت احتفاظ البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم برئاسة الاتحاد مجدداً.