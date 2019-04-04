مسؤول في الاتحاد المصري يحذر السنغال من التعاقد مع حسام حسن

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

كشف أبو المعاطي زكي أحد الإعلاميين الرياضيين البارزين في مصر نص مكالمة هاتفية حصل عليها من مدير الكرة في فريق سموحة إبراهيم حسن، لأحد المسؤولين الكبار في اتحاد الكرة المصري، يحذر فيها الاتحاد السنغالي من التعاقد مع توأمه حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق سموحة لتدريب منتخب السنغال الأول الملقب بفريق أسود التيرانجا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتلقى حسام حسن نجم الكرة المصرية والمدير الفني لفرق الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد وبيراميدز السابق وسموحة الحالي، عرضا من الاتحاد السنغالي لتدريب منتخب أسود التيرانجا في كأس الأمم الإفريقية المقبلة برفقة شقيقه إبراهيم الذي سيعمل إداريا للفريق.

وقال زكي في تصريح له على شبكة اليوتيوب أنه استمع لنص المكالمة الهاتفية التي أرسلها له إبراهيم حسن شقيق حسام، واستنكر ما فعله مسؤول الاتحاد المصري، الذي طلب من الاتحاد السنغالي عدم التعاقد مع حسام حسن بداعي أنه يفتعل الأزمات والمشاكل، وقام بعرض مدرب آخر بديلا لحسام حسن.

وأشار زكي إلى أن إبراهيم حسن شقيق حسام، سيقوم بعرض هذه المكالمة الهاتفية الصوتية أمام الرأي العام الكروي، للمسؤول الكبير في اتحاد الكرة الذي يقف ضد مصلحة الكرة المصرية على حد قوله.