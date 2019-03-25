نقطتان تشعلان الدوري السعودي بين «هلال ونصر»

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

فشل الهلال المتصدر في استعادة فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن منافسه المباشر النصر بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام أحد، صاحب المركز الأخير، في الدور الـ24 من بطولة السعودية لكرة القدم أول من أمس.

وكان النصر تغلب على الوحدة برباعية نظيفة الجمعة الماضية، ليقلص الفارق الى نقطة واحدة.

ويملك الهلال 57 نقطة مقابل 55 للنصر.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول، وصوب محمد كنو كرة قوية تصدى لها عبدالله العويشير على دفعتين (14).

وتصدى القائم لكرة الفرنسي بافيتيمبي غوميس، قبل أن تعود وترتطم بالحارس وتأخذ طريقها للركنية (17).

ولاحت فرصة أخرى للهلال، ولكن كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو من ركلة حرة مباشرة تصدى لها العويشير (32)، قبل أن يجد اللاعب نفسه أمام المرمى، لكنه لعبها بجانب القائم مهدراً أثمن الفرص على فريقه (35).

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد أُحد يخطف هدفاً مع نهاية هذا الشوط، ولكن كرة إسماعيل مغربي أمسكها العُماني علي الحبسي ببراعة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وكثف من هجماته بنزول الإسباني جوناثان سوريانو وسالم الدوسري، وصوب جيوفينكو كرة قوية، ولكنها ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها للركنية (66).

وحرمت العارضة الهلال من هدف محقق عندما تصدت لكرة جوفينكو التي صوّبها من ركلة حرة مباشرة (79).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ألغى الحكم هدفاً للهلال عن طريق سوريانو عقب الرجوع الى تقنية المساعدة بالفيديو.

الهلال المتصدّر فشل في استعادة فارق النقاط الـ 4 مع منافسه المباشر النصر