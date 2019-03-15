برشلونة يفتقد ديمبيلي شهراً بسبب الإصابة

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

بعد مشاركته بالتسجيل مع برشلونة الإسباني ضد ليون الفرنسي (5-1)، والتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفاقمت إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي بحسب ما ذكر فريقه متحدثاً عن غيابه «بين ثلاثة وأربعة أسابيع». غياب سيبعد ديمبيلي عن تشكيلة بلاده المتوّجة بمونديال روسيا الصيف الماضي، والتي ستواجه مولدافيا وآيسلندا في نهاية مارس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020. وجاء في بيان برشلونة «يعاني عثمان ديمبيلي تمزقاً في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر. تقدّر مدة غيابه بين ثلاثة وأربعة أسابيع».

وخاض ديمبيلي (21 عاماً) أقل من 20 دقيقة خلال فوز برشلونة على ليون في ملعب كامب نو، الأربعاء، ضمن إياب ثمن النهائي، إذ دخل في الدقيقة 69 قبل تسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 86. وكان لاعب بوروسيا دورتموند الالماني السابق يعاني تمدداً عضلياً بسيطاً في العضلة عينها، لكنه خاطر بالنزول ضد ليون، علماً بانه غاب لفترات طويلة عن برشلونة بسبب إصابات عضلية، وقد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب نظام حياته غير المنضبط. ويغيب «دمبوز» عن برشلونة في مباريات عدة، أبرزها قمة أتلتيكو مدريد في 6 أبريل، بالاضافة الى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.