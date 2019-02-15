إقالة مورينيو كلّفت خزينة مان يونايتد 25 مليون دولار

المصدر: لندن - أ.ف.ب

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن إقالة مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصبه في ديسمبر الماضي، كلفته نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار). وفي تقرير النتائج للربع الثاني من السنة المالية، أورد الفريق في خانة «أمور استثنائية» مبلغ الـ25 مليون دولار، الذي يؤشر إلى التعويضات التي دفعت إلى مورينيو، ومساعدين غادروا معه، إثر إقالته في 18 ديسمبر على خلفية أسوأ بداية في الدوري المحلي للفريق منذ 1990. وأوكل «الشياطين الحمر» مهمة التدريب، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، للاعبهم السابق النرويجي أولي غونار سولسكاير، الذي حقق بداية لافتة شملت 10 انتصارات، وتعادل في مبارياته الـ11 الأولى، إلى أن تلقى الخسارة الأولى الثلاثاء بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي (2-صفر)، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وتمكن الفريق في عهد سولسكاير من التقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك بفارق نقطة أمام أرسنال (الخامس)، وتشلسي (السادس). وفي التقرير المالي، أشار النادي إلى تحقيق إيرادات قياسية، في الربع الثاني من السنة المالية بلغت 208.6 ملايين يورو.