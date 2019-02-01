ميسي يصحح خطأ مدربه ويقود برشلونة للفوز على إشبيلية

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

حقق برشلونة، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، أول من أمس، (ريمونتادا) بفوزه على ضيفه أشبيلية 6-1 في أياب ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم معوضاً خسارته ذهاباً صفر-2، ومحافظاً على حظوظه بإحراز لقب خامس توالياً.

على ملعب كامب نو، صحح الأرجنتيني ليونيل ميسي خطأ المدرب إرنستو فالفردي الذي ارتكبه في الذهاب عندما أراح هدافي الفريق النجم الأرجنتيني والأوروغوياني لويس سواريز، قبل أن يزج بالأخير في الشوط الثاني، فكانت تشكيلته أول من أمس شبه كاملة، وسيطر على المجريات منذ البداية وحتى النهاية.

وحصل ميسي على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو إثر إعاقته من قبل الهولندي كوينسي بروميس عندما كان يهم بالتسديد، تولى تنفيذها البرازيلي فيليبي كوتينيو ووضع الكرة على يمين الحارس خوان سوريانو (13). وضيع إشبيلية ركلة جزاء مهمة عن طريق بانيغا، بعد تصدي رائع لحارس برشلونة سيلسن.

وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الثاني عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيتش، ثم عزز كوتينيو تقدم برشلونة بالهدف الثالث بمتابعة رأسية لتمريرة سواريز (53).

وقبل أن يستفيق أشبيلية من الصدمة، سجل سيرجي روبرتو الرابع (54). وقلص البرازيلي غيلييرمي الفارق بهدف الشرف لأشبيلية بقذيفة من داخل المنطقة اثر عرضية من بانيغا (67).

وفي نهاية المباراة سجل سواريز الخامس، وأبى ميسي إلا أن يترك بصمته، فسجل الهدف السادس (90+2).