سولسكاير.. أول مدرب في تاريخ الشياطين الحمر يفوز في 6 مباريات متتالية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حطم مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه السابق، النرويجي أوليغ سولسكاير، رقم الأسطورة مات بازبي في يونايتد بالفوز في أول ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب، وبتحقيقه سبعة انتصارات بكل المسابقات في ظل استمرار البداية المثالية للمدرب النرويجي بالانتصار على برايتون بهدفي بول بوغبا وماركوس راشفورد أول من أمس.

ويعني ذلك أن سولسكاير عادل أطول سجل انتصارات لمدرب منذ توليه المهمة بأي فريق في عصر الدوري الممتاز متساوياً مع الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي حقق هذا الرقم مع تشيلسي عام 2009، والاسباني غوارديولا في مانشستر سيتي عام 2016.

وأدت هذه النتيجة الى بقاء يونايتد في المركز السادس بـ44 نقطة من 23 مباراة متساوياً بالرصيد نفسه مع أرسنال صاحب المركز الخامس الذي فاز على تشيلسي 2-صفر.

وجاء هدفا أرسنال بواسطة الكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني في الشوط الأول.

وعلى الجانب الآخر من جدول الترتيب، تغلب نيوكاسل يونايتد على كارديف سيتي ليدفع بالفريق القادم من ويلز إلى منطقة الهبوط من جديد بانتصاره 3-صفر.

ولم يكن ملعب أنفيلد الوحيد الذي شهد تسجيل سبعة أهداف بل هذا ما حدث أيضاً على ملعب مولينو بين ليستر وولفرهامبتون. وأكمل ديوجو جوتا ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ولفرهامبتون واندرارز انتصاراً رائعاً 4-3 على ليستر سيتي.

سولسكاير عادل أطول سجل انتصارات لمدرب في إنجلترا، متساوياً مع أنشيلوتي وغوارديولا.