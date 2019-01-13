أوزباكستان يكرس العقدة التاريخية على تركمانستان ويبلغ ثمن نهائي آسيا

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل منتخب أوزباكستان فرض عقدته التاريخية على نظيره منتخب تركمانستان منذ لقائهما الأول في 1994، حين نجح المنتخب الأوزبكي في تحقيق انتصار عريض على تركمانستان بنتيجة "4-0" في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد في دبي لحساب ثاني جولات المجموعة السادسة في بطولة كاس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير.

وتعد مواجهة دبي السادسة التي تجمع المنتخبين منذ لقائهما الأول في ربع نهائي دورة الألعاب الأسيوية، خصوصاً أن المنتخب الأوزبكي يملك الكفة الراجحة على صعيد المواجهات المباشرة، بعد أن فاز في خمسة مناسبات، مقابل اكتفاء منتخب تركمانستان بالتعادل لمرة واحدة جاءت في دور الألعاب الأسيوية لعام 1988.

وبانتصاره هذا اعتلى منتخب أوزباكستان صدارة فرق المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان وبرصيد ستة نقاط لكل منهما، ليتأهلا معاً إلى الدور الثمن نهائي من البطولة، فيما حافظت تركمانستان على المركز الرابع والأخير في المجموعة بفارق الأهداف عن سلطنة عمان بعد تعادلهما برصيد صفر نقطة.

وفي تفاصيل المباراة، جاءت البداية سريعة من كلا المنتخبين، إلا أنه سرعان ما تمكن المنتخب الأوزبكي من فرض أفضليته، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر لاعب خط الوسط جلال ماشريبوف، قبل أن يستغل زميله إلدور شوموردوف هجمة مرتدة وينجح في الدقيقة 24 من إضافة الهدف الثاني، ليعاود ماشريبوف في الدقيقة 40 تسجيل هدفه الشخصي الثاني والذي اتباع بدقيقة بتكرار الأمر ذاته للاعب إلدور الذي سجل ثاني أهدافه الشخصية والرابع للمنتخب الأوزبكي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأوزبك برباعية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول المنتخب التركماني التعويض، إلا أن لاعبيه اصطدموا بصلابة الدفاعات الأوزبكية، لتمر الدقائق من دون تغيير في النتيجة ولينجح المنتخب الأوزبكي في الحفاظ على تقدمه بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وحصد انتصاره الثاني على التوالي في البطولة عقب فوزه في الجولة الافتتاحية على سلطنة عمان "2-1".