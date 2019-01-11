ماذا قال الفنان السوري أيمن زيدان على خسارة "نسور قاسيون" أمام الأردن؟

المصدر: دبي ـ جوني جبور

علق الفنان السوري أيمن زيدان على خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني، بمنشور مقتضب نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "آن الأون لتحطيم الشماعات التي نعلق عليها معاطف الخيبات"، مشيراً في تعليقه إلى أن ما حدث في مباراة سورية والأردن يؤكد أن الواقع الخدمي والرياضي والفني في سورية بأسوأ أحواله.

وطالب الفنان السوري باتخاذ إجراءات حقيقة وعملية وفعالة للخروج من وضعٍ يزداد تردياً بحسب وصفه، خصوصاً أن أيمن زيدان من المشجعين الدائمين لمنتخب "نسور قاسيون" وكان قد ظهر في فيديو انتجه التلفزيون الرسمي، لدعم "نسور قاسيون" قبيل انطلاق كأس آسيا.

والجدير ذكره، لم ترضي نتائج المنتخب السوري الحالية في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات حالياً حتى الأول من فبراير، عشاق وجمهور الكرة السورية، بعد أن اكتفى "نسور قاسيون" بالتعادل سلباً في أولى مبارياتهم في البطولة، قبل الخسارة أمس أمام الأردن بنتيجة هدفين دون رد.