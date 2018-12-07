تذكرة مونديال الأندية وكأس آسيا تسمح للمشجع بالحصول على تأشيرة الإمارات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مدير بطولتي مونديال الأندية، وكأس أمم آسيا، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني أنه تم إصدار تعليمات بمنح كل مشجع، يحمل تذكرة البطولتين، تأشيرة دخول إلى الإمارات. وقال إن المشجع يمكنه الحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى الدولة دون القيام بأي إجراء آخر، وإنه تم التنسيق مع جميع سفارات الإمارات في الدول المشاركة بالبطولة. يذكر أن مونديال الأندية ينطلق 12 الجاري، بينما تقام بطولة كأس أمم آسيا بين 5 يناير والأول من فبراير المقبلين.

وتابع العواني: يساعد في هذا الأمر أيضاً ملكية الإمارات لأربع شركات طيران، ولديها 500 وجهة إلى مختلف دول العالم، ما يجعل الحصول على تأشيرة دخول الدولة لأي مشجع أمرا يسيرا. ولفت إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه، لتسهيل عملية حضور الجماهير من مختلف الدول المشاركة، وأن هذه الخطة كانت أحد المحاور التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولتين، من أجل تحفيز الجماهير وتشجيعهم على حضور المنافسات، لتحقيق أكبر زخم جماهيري في بطولات كأس آسيا، ولتحقيق أكبر معدلات النجاح الجماهيرية.