10 أحداث مثيرة ترافق «ليبرتادوريس» في رحلتها من بوينس آيرس إلى مدريد

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تتجه الأنظار، الأحد المقبل، إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، معقل ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث الموعد مع إياب نهائي كأس «ليبرتادوريس»، الذي يجمع ريفر بلايت وغريمه بوكا جونيورز للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. وشغلت هذه المباراة العالم طوال الفترة السابقة، بسبب سيناريو الأحداث المثيرة الذي ارتبط بها، والعنف الجماهيري الذي تسبب في تأجيلها وخروجها من الأرجنتين.

ومرت المباراة بأجواء من الدراما الكروية، تخللته ظروف طبيعية مثل الأمطار الغزيرة، ثم اعتداء جماهيري على حافلة بوكا، إلى أن وجد اتحاد أميركا الجنوبية نفسه مضطراً إلى نقلها لمدريد. ونرصد في التقرير التالي أبرز 10 أحداث رافقت «ليبرتادوريس» في رحلتها من بوينس آيرس إلى مدريد.

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