أتلتيكو مدريد يهدّد برشلونة بـ «دييغو كوستا»

المصدر: مدريد - د.ب.أ

يعود المشاغب والمشاكس، دييغو كوستا، إلى صفوف أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من إصابة في القدم، ليقود الفريق في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة غداً في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويأمل أتلتيكو أن يستعيد كوستا مستواه المعهود، بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وخاض كوستا 18 مباراة في الدوري الإسباني دون تسجيل أي هدف، حيث يرجع آخر هدف له إلى فبراير الماضي، في شباك إشبيلية. ولكن كوستا نجح في هز الشباك في أبطال أوروبا، ويتطلع المهاجم الدولي إلى معرفة طريق الشباك مجدداً، عندما يلتقي أتلتيكو صاحب المركز الثالث مع ضيفه برشلونة المتصدر.

وفشل كوستا في هز شباك برشلونة خلال 12 مواجهة خاضها أمام الكاتالوني، سواء بقميص أتلتيكو أو رايو فايكانو وبلد الوليد. وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو «إنه يمنحنا القوة الجسدية والذهنية». وأضاف «إنه شخصية مهمة وحماسه ينتقل إلى الجماهير، لزملائه وللجهاز الفني».

ولكن كوستا بات في حاجة ماسّة لاستعادة حاسة التهديف، خصوصاً أن أتلتيكو يعاني أزمة حقيقية في تسجيل الأهداف إذ سجل 16 هدفاً في الموسم الحالي مقارنة ببرشلونة الذي سجل 34 هدفاً. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو.

وبجانب كوستا فإن سيميوني سيكون سعيداً أيضاً باستعادة جهود ستيفان سافيتش ولوكاس هيرنانديز من الإصابة. لكن الشكوك تحوم حول مشاركة مدافع أوروغواي جوزيه ماريا خيمينيز، بينما تأكيد غياب مواطنه دييغو جودين.

وتعافى البرازيلي فيليب كوتينيو من الإصابة، ولكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لم يقرر بعد ما إذا كان سيشرك اللاعب منذ البداية أم سيدفع به من على مقاعد البدلاء.

وتعرض إيفان راكيتيتش للإيقاف بعد طرده أمام ريال بيتيس، ومن المتوقع أن يشارك أرتورو فيدال بدلاً منه. ويتنافس الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي مع البرازيلي مالكوم على المشاركة أمام أتلتيكو. في المقابل يتطلع مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، عندما يحل ضيفاً على إيبار غداً. ويحتل الريال المركز السادس، ولكن الفريق يمتلك قدراً مضاعفاً من الثقة، ما يرشحه للفوز مرة أخرى على إيبار. ويفتقد الريال جهود كاسيميرو وناتشو فيرنانديز أمام إيبار للإصابة. ولكن القائد سيرخيو راموس شارك في التدريبات أول من أمس، وبات جاهزاً للمشاركة مع النادي الملكي. وتنطلق المرحلة الـ13 للدوري الإسباني اليوم بمباراة ليجانيس مع ديبورتيفو الافيس. ويلتقي غداً فالنسيا مع رايو فايكانو وهويسكا مع ليفانتي، ويوم الأحد أتلتيك بيلباو مع خيتافي واسبانيول مع جيرونا وفياريال مع ريال بيتيس. وتختتم الاثنين بمباراة ريال سوسيداد مع سيلتا فيجو.

- دييغو كوستا واجه برشلونة في 12 مباراة

دون أن يسجل، ويأمل أتلتيكو أن تكون مباراة

الغد انطلاقته الجديدة.