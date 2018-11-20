برشلونة مستاء من «ديمبلي الكاذب».. ويعرضه للبيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني تفقد الثقة بإمكانية إصلاح اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، نتيجة عدم التزامه بالتدريبات وادعائه المرض من أجل التغيب عنها، الأمر الذي يشكل شرخاً في العلاقة بين الطرفين، ويمهد لرحيل ديمبلي عن النادي، بعدما انضم إليه الصيف قبل الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد مدته خمس سنوات مقابل 105 ملايين يورو و40 مليوناً أخرى كمتغيرات من ضمنها الفوز بدوري أبطال أوروبا أو حصول اللاعب على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن «إدارة برشلونة حدّدت سعر بيع ديمبلي خلال الفترة المقبلة، حيث سيطلب الحصول على 100 مليون يورو، من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي».

وأضافت أن «هناك اهتماماً كبيراً باللاعب من أندية إنجليزية عدة، أبرزها ليفربول وأرسنال».

وكان برشلونة قد اكتشف أن ديمبلي يكذب على الجهاز الفني بادعاء المرض، ما دفع النادي الكاتالوني لإجباره على الخضوع لفحص طبي تبين من خلاله لاحقاً أنه سليم، ولا يعاني شيئاً، الأمر الذي أثار دهشة الجهاز الفني بقيادة المدرب أرنستو فالفيردي الذي بدوره رفع تقريراً باللاعب إلى الإدارة.

وتابعت الصحيفة أن «الإدارة الكاتالونية وجهت خطاباً إلى ديمبلي تطالبه بتحسين سلوكه في الفترة المقبلة، ولكنها ترى أنه سيكون من الصعب على اللاعب التغيير، بسبب عدم التزامه واتباعه للقواعد الخاصة بـ(البلوغرنا)».

وتبدو شخصية ديمبلي مثيرة للجدل على الرغم من صغر سنه، خصوصاً بعد المواقف الأخيرة التي بدأت تتكشف عنه، ومنها تركه لمنزله الذي كان يمكث به في ألمانيا بحالة يرثى لها، حيث اكتظت فيه القمامة والأطعمة الفاسدة في الثلاجة، وهذا ما كشفه مالك المنزل الذي رفع دعوى مدنية ضد اللاعب يطالبه فيها بتعويض مالي قدره 20 ألف يورو.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن «جيرد وايزنبرغ، مالك المنزل الذي كان يسكن فيه عثمان ديمبلي يتهمه بتركه، قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند خلال صيف 2017 إلى برشلونة، في حال يرثى لها بسبب اكتظاظه بالقمامة والأطعمة الفاسدة في الثلاجة، بالإضافة إلى عدد من الفواتير المستحقة».

ديمبلي في سطور

• وُلد عثمان ديمبلي في 15 مايو 1997، لوالدة فرنسية من أصل موريتاني وسنغالي ولوالدٍ من مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا.

• بدأ ديمبلي مسيرته في كرة القدم بمدينة «إيفرو» الفرنسية، وبدأ اللعب مع النادي التابع للمدينة، الذي يدعى «إيفرو» عندما كان في 13 و14 من عمره.

• ظهر للمرة الأولى مع نادي رين الفرنسي في الدوري الفرنسية لهواة كرة القدم الاحتياطيين في 6 سبتمبر 2014.

• سجّل هدفه الأول أثناء وجوده كلاعبٍ احتياطي في النادي في ملعب بيفيرديه ضد احتياطي نادي لافال الفرنسي، وسجل بعدها 13 هدفاً خلال 18 مباراة في أول موسم يشارك فيه.

• وقّع عثمان عقداً مدته خمس سنوات مع بوروسيا دورتموند الألماني في 12 مايو 2016، وظهر بعدها للمرة الأولى مع النادي في مباراة ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني في 14 أغسطس 2016.

• التحق ببرشلونة بعقد لخمس سنوات مقابل 105 ملايين يورو، وبات قريباً من الرحيل لعدم الظهور بالمستوى المتوقع والقيمة الفنية المطلوبة.

الإدارة الكاتالونية وجهت خطاباً إلى ديمبلي تطالبه بتحسين سلوكه.

أندية إنجليزية مهتمة بالحصول على بطاقة اللاعب أبرزها ليفربول وأرسنال.

105

ملايين يورو المبلغ الذي دفعه برشلونة للحصول على ديمبلي من بروسيا دورتموند.