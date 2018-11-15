سان جرمان مهدد بخسارة نجميه نيمار ومبابي

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا، أمس، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، قد يغادران نادي باريس سان جرمان الفرنسي قريباً، وذلك على خلفية التهديدات التي قد تطيح بالأخير من بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم التزامه بقاعدة اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة «أس» إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يعكف حالياً على تحليل تفاصيل صفقة تعاقد النادي الفرنسي مع اللاعبَين المذكورَين. ويذكر أن التعاقد مع نيمار ومبابي كلّف خزانة باريس سان جرمان 402 مليون يورو، 222 مليون يورو بالنسبة للأول، فيما تكبد النادي 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، ما قد يدفع «يويفا» لمعاقبة الفريق الفرنسي بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يقوم النادي ببيع أحد هذين النجمين.

وأوضحت الصحيفة أن نادي ريال مدريد الإسباني يترقب ما ستؤول إليه الأمور في هذا الشأن، حيث إنه كان يرغب في التعاقد مع أحد هذين اللاعبين منذ وقت طويل، وزادت رغبته في هذا الخصوص بعد رحيل اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي.

ويعتبر نيمار الخيار الأول للنادي الملكي الذي سعى، في الموسم الماضي، إلى خطف اللاعب لكنه لم يفلح في ذلك، وأصبح نجاح هذه الصفقة الآن أقرب من أي وقت مضى، بعدما بات باريس سان جرمان مضطراً إلى بيع نيمار أو مبابي لتفادي عقوبات «يويفا».

وإذا كان باريس سان جرمان، قبل بضعة أشهر، يفضل الإبقاء على نيمار، إلا إنه الآن يفضل الاحتفاظ بمبابي الذي أصبح إحدى أيقونات النادي وأبرز نجومه المقربين من جماهيره.

ويتمتع مبابي بمميزات تجعله صاحب الحظ الأوفر في البقاء بين صفوف باريس سان جرمان على حساب نيمار، فهو يحمل الجنسية الفرنسية، كما أن أرقامه تتحدث عن نفسها هذا الموسم فقد سجل 13 هدفاً في جميع البطولات، هذا بالإضافة إلى ما قدمه مع منتخب فرنسا (الديوك)، في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، عندما قاد بلاده للفوز بلقب المونديال الثاني له في تاريخه.

وعلى النقيض، غاب نيمار عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب الإصابة، حيث ابتعد عن الملاعب، منذ شهر مارس وحتى نهاية الموسم، ولم يكن لغيابه أي تأثير يذكر، فقد توج باريس سان جرمان بألقاب الدوري المحلي وكأس فرنسا وكأس رابطة الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلية.

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مليون يورو قيمة صفقتَي نيمار ومبابي بالنسبة لسان جرمان.

ريال مدريد أكثر نادٍ ينتظر نتائج تحقيق «يويفا» مع سان جرمان للانقضاض على أحد نجميه الكبيرين

باريس سان جرمان يفضل الإبقاء على مبابي بدل نيمار.