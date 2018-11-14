راتب مدرب ريال مدريد الجديد من 300 ألف إلى 4 ملايين يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفتا «أس» و«ماركا» الإسبانيتان والمقربتان من نادي ريال مدريد، أن المدرب المؤقت حالياً للفريق الأول، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، تم تعيينه رسمياً مدرباً للفريق الأول حتى موسم 2020 براتب سنوي سيصل إلى 4 ملايين يورو، ما يجعله يحقق أحد أكبر القفزات في رواتب المدربين، فبعد أن كان يحصل على 300 ألف يورو سنويا، وهو أقل راتب لمدرب في الدوري الإسباني على اعتبار انه يدرب الفريق الأول مؤقتا، وأن راتبه السابق تم التعاقد معه عليه كونه مدربا لفريق الرديف (الكاستيا)، إلا أن تحويله إلى مدرب دائم استلزم نقلة كبيرة في راتب مدرب يقود نجوما عالميين في أكبر أندية العالم.

ولم يعلن النادي الخبر رسمياً إلا أن الصحيفتين أكدتا أمس أنها مسألة ساعات فقط، وأن الكل بات مقتنعاً في النادي بأن سولاري هو المدرب المناسب للفريق في الوقت الراهن، حتى إن «ماركا» قالت إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز تأخر في تعيين مدرب خلفاً للمدير الفني السابق جولين لوبوتيجي، بانتظار ما سيعمله سولاري في مبارياته الأولى، وإنه كانت لديه قناعة بأنه يملك إمكانات كبيرة ستظهر مع الوقت.

وسيجنب هذا التعيين إدارة النادي دفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع مدرب معروف.

يذكر أن سولاري هو أول مدرب للريال في الألفية الجديدة منذ التشيلي مانويل بيليغريني، يفوز في أول أربع مبارياته له (واحدة في الكأس وأخرى في أبطال أوروبا واثنتان في الدوري)، وآخر فوز له هو الأهم، لأنه جاء على أرض سيلتا فيغو الصعب، حيث تفوق عليه 4-2 رغم خسارته ثلاثة لاعبين في الدفاع للإصابة.

وسجل فريق سولاري في المباريات الأربع 15 هدفاً، واستقبل هدفين فقط من سيلتا فيغو، حيث ظلت الشباك نظيفة في ثلاث مباريات.