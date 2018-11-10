كاشيما وبيروزي يريدان كأس الأبطال الأولى

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يدخل كاشيما أنتلرز الياباني مباراة الإياب مع منافسه الإيراني بيروزي اليوم على ملعب أزادي في طهران مرشحاً لإحراز لقب أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن تقدم عليه ذهاباً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي. وإذا كان الفريق الياباني بطل بلاده ثماني مرات يملك أفضلية على الورق فإنه في المقابل سيخوض امتحان الرهبة في ملعب ملتهب غالباً، ما يشكل أنصاره اللاعب رقم 12 لمصلحة أصحاب الأرض.

وكان كاشيما سجل هدفين في الشوط الثاني، بفضل الثنائي البرازيلي ليو سيلفا وسيرجينيو، والأخير سجل هدفه الخامس في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا، ليمنح فريقه فوزاً منطقياً.

بيد أن مدافع كاشيما شوتو ياماموتو حذر من أن الأمور لم تحسم بعد، لأن نجاح بيرسيبوليس في تسجيل هدف مبكر قد يقلب الأمور رأساً على عقب في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين إلى رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وحذّر المهاجم البرازيلي ليو سيلفا فريقه من اعتبار أن النتيجة حُسمت لمصلحته، وقال في هذا الصدد بعد مباراة الذهاب «لم ينته أي شيء بعد. قمنا بكل ما يتعين علينا القيام به، لكن الآن يتعين علينا المحافظة على تركيزنا، ونضمن في النهاية إحراز اللقب».