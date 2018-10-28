شاهد .. اللحظات الأخيرة في حياة مالك نادي ليستر سيتي قبل تحطم طائرته

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تحطمت طائرة مالك ليستر سيتي الإنجليزي، عقب إقلاعها بعد نهاية مباراة ليستر سيتي أمام وست هام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى اللقاء بين الفريقين بهدف لكل فريق، بعدما تقدم بالبوينا لصفوف الهامرز، وتعادل الثعالب عن طريق ويلفريد نديدي.

وتعرضت الطائرة "هليكوبتر" للانفجار والتي يملكها المالك النادي التايلاندي "فيشاي سريفادانابرابها”، للانفجار دون معرفة سببها، أثناء محاولة إقلاعها خارج ملعب كينج باور ستيديوم بعد نهاية اللقاء، وقد يتم إلغاء جميع المباريات في إنجلترا هذا الأسبوع عقب هذا الحادث، وقد توالت التغريدات الرسمية من اللاعبين والأندية التي أعلنت حزنها وتعازيها للنادي ولعائلة رئيسه.

صحيفة ” ذا صن ” البريطانية قالت في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت على أن مالك ليستر سيتي والمدير الرياضي في النادي، بالإضافة الى كابتن الطائرة، قد لقوا حتفهم، عقب سقوط المروحية وتحطمها.



وأضافت الصحيفة على أن المسؤولين استدعوا عائلاتهم من أجل إخبارهم بهذا الأمر، في حين لم يكن ابن مالك النادي السيد، إياوات فيشاي على متن الطائرة، ومن المتوقع أن يصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً بشأن الحادثة.

وقالت التقارير على أن سقوط المروحية بجوار ملعب كينغ باور الخاص بنادي ليستر عقب إقلاعها من أرضية الملعب، جاء بسبب فقدان التوازن، وسوف يعلن النادي الإنجليزي بيان رسمي جميع التفاصيل في الساعات القليلة القادمة.

في حين أكد المتحدث باسم نادي ليستر سيتي على أن مالك النادي كان على متن المروحية قبل سقوطها، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي حول الوفيات وما إذا كان قد نجى أحد مما كان على متن المروحية أم لا

واظهرت بعض اللقطات المصورة اللحظات الأخيرة في حياة رئيس النادي قبل أن يتوجه إلى الطائرة وتقلع به من داخل الملعب ولكنها سرعان ما انفجرت خارج النادي.