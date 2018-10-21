عقوبات قاسية في قضية اشتباكات معاذ وعبدالغني

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي اتحاد جدة حسن معاذ لمدة سنتين، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال، لاعتدائه بالضرب على حسين عبدالغني لاعب نادي أُحد، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين الأول من أمس.

وشهد الممر المؤدي لغرف اللاعبين بعد نهاية المباراة عراكا بالأيدي بين حسن معاذ وحسين عبدالغني وأظهرت الصور اثار الدماء على وجه حسين عبدالغني الذي طلب حضور الشرطة المتواجدة بالملعب وأصر على الابلاغ رسميا عن الحادثة لرفعها للنيابة العامة.

وأعلنت لجنة الانضباط في حيثيات قرارها، أنه تم ثبوت مخالفة حسن معاذ لأحكام المادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق ومعاقبة اللاعب المذكور بالمادة 48 والمادتين (39/3) و(39/4) من اللائحة بالإيقاف سنتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي.

وأوضحت اللجنة ان قرارها قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقًا للمادة (139) من لجنة الانضباط والأخلاق.

وأكد مصدر مطلع بنادي الاتحاد لوكالة الانباء الالمانية "د.ب.أ" أن اتحاد جدة سيستأنف ضد العقوبة مؤكدا ان العقوبة مبالغ فيها.