أرسنال يفجّر مرمى فولهام

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حقق أرسنال انتصاره التاسع في آخر تسع مباريات خاضها في مختلف المسابقات، وذلك بفوزه العريض، أمس، على مضيفه فولهام 5-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين أرسنال بفوزه لثنائيتي الفرنسي ألكسندر لاكازيت (29 و49) والبديل الغابوني بيار- إيمريك أوباميانغ (79، 90 1)، والويلزي آرون رامسي (67)، في مقابل هدف لفولهام عبر الألماني أندريه شورله (44).

وهي المرة الأولى منذ 2016 يتمكن فيها فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي يخلف هذا الموسم الفرنسي أرسين فينغر، من تحقيق ستة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمرة الأولى التي يحقق فيها الفوز في ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه محلياً منذ سنتين.

وتوقع المراقبون أن يحتاج إيمري إلى وقت طويل لكي يضع الفريق اللندني الشمالي على السكة الصحيحة، لاسيما بعد السنوات الاخيرة العجاف بقيادة فينغر، لكن بعد خسارتيه مباراتيه الأولين في مطلع الموسم الحالي، نجح في تحقيق ستة انتصارات متتالية ليرتقي إلى المركز الثالث.

وخاض أرسنال غمار المباراة بعد رحلة شاقة اجتاز فيها مسافة 4000 كلم قادماً من أذربيجان، حيث خاض مباراة ضد كاراباخ، وخرج منتصراً فيها بثلاثية نظيفة ضمن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي.

ويبدو أن أرسنال في طريقه لتحقيق مفاجأة في الموسم الحالي، وينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في حال استمر على العطاء نفسه في البطولة.