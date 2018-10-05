مشجعون لليفربول يطالبون «ببيع» صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

يعيش النجم المصري فترة من التراجع الواضح في المستوى مع فريقه ليفربول منذ بداية الموسم، وهو ما تأكد أكثر في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، على استاد نابولي الإيطالي، الذي تلقى فيه «الأحمر» خسارته الأولى هذا الموسم في المسابقة الأوروبية بهدف لصفر، حيث كان نابولي الطرف الأفضل في المباراة، في المقابل غاب تماماً الثلاثي الهجومي المرعب في ليفربول، ولم يقدم صلاح وزميلاه السنغالي ساديو مانيه، والبرازيلي فيرمينيو شيئاً يذكر، ما دفع عدداً كبيراً من أنصار فريق ليفربول إلى المطالبة ببيع النجم المصري قبل أن تتراجع قيمته السوقية أكثر.

وذكرت صحيفتي «ديلي ستار» و«إكسبرس» البريطانيتين، أن قلقاً كبيراً يتزايد يوماً بعد آخر وسط مشجعي ليفربول، وكذلك إدارة النادي والجهاز الفني، بعد المستوى الباهت الذي ظهر به صلاح في أغلب المباريات منذ بداية الموسم. وفي كل المسابقات، لم يسجل صلاح سوى ثلاثة أهداف، وفي أبطال أوروبا وبعد مباراتين غابت تسديداته القوية بين الخشبات، بل تسبب في هدف في المباراة الأولى أمام سان جرمان.

ورغم أن مانيه وفيرمينيو لا يتألقان كذلك، إلا أنهما ظهرا بشكل أفضل، بحسب الصحيفة، مقارنة بصلاح الذي يبدو وضعه غريباً ومقلقاً بالنسبة لليفربول. ويذكر أن ثلاثي ليفربول سجل الموسم الماضي 91 هدفاً، لكنه هذا الموسم بعيد تماماً عن مستواه، فطوال الأسابيع الماضية لم يسجل سوى 10 أهداف في كل المسابقات.

واعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن صلاح غير راضٍ عن مستواه، لكنه أكد في تصريحات صحافية أنه غير قلق، وأن اللاعب سيسترجع قوته التهديفية تدريجياً. وكان صلاح، الفائز الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، قد شغل العالم، وتحول إلى أيقونة حقيقية في كرة القدم بالنسبة لأنصار ليفربول، فرفع سقف توقعاتهم عالياً، إلا أن التراجع الكبير في نسبه التهديفية هذا الموسم، أصاب شريحة واسعة من أنصاره في الفريق الإنجليزي بالإحباط. وقال أحدهم على «تويتر»: «قلت هذا مراراً منذ بداية الموسم، علينا بيع صلاح قبل أن تتراجع قيمته»، وزاد آخر: «علينا بيع صلاح في يناير المقبل، لأننا قد نحصل من ورائه حالياً على مبلغ مهم، قبل أن تزداد الأمور صعوبة في حال استمر في التراجع».

وعلق لاعب فريق ستوك سيتي، الأسكتلندي دارين فليتشر، في تصريحات صحافية على تراجع ثلاثي ليفربول، وقال: «من الصعب على صلاح، ومانيه وفيرمينيو، تكرار ما قاموا به في الموسم الماضي، الأمور الآن أكثر صعوبة»، وتابع: «أتوقع أن يسجلوا المزيد من الأهداف، لكنها لن تصل إلى المستوى السابق».

وسجّل صلاح ثلاثة أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لم يسجل أي هدف في أول جولتين بالأبطال أمام سان جرمان ونابولي الإيطالي.

وأول من أمس، نجح الفريق الإيطالي من خلال هدف متأخر لنجمه إنسيني، في مخادعة دفاع ليفربول وتسجيل الفوز، وانتزع نابولي صدارة المجموعة من ليفربول بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، عقب تعادله مع النجم الأحمر سلباً في الجولة الأولي، فيما تراجع ليفربول إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام باريس سان جرمان.

ثلاثي ليفربول سجّل هذا الموسم 10 أهداف فقط في كل المسابقات، ثلاثة فقط لصلاح.