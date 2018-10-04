صورة لمحمد صلاح تكشف استمرار اصابته في كتفه

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعاد مشجعو ليفربول إشعال صراعهم مع سيرجيو راموس بعد أن أدركوا أن محمد صلاح، ما زال يرتدي حزامًا على الكتف، حيث تم إلقاء اللوم على مدافع ريال مدريد بسبب إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو، ولاحظ بعض أنصار الفريق أن كتف اللاعب كانت مربوطة بشكل كبير عندما أعطى قميصه لمدرب نابلولي كارلو أنشيلوتي بعد هزيمة الأربعاء ضد نابولي.

وكتب أحد مشجعي فريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللعنة عليك يا راموس، انظر فقط إلى كتفه"، وكان المدافع الإسباني قد أنهى ليلة محمد صلاح في كييف من خلال مصارعته على الأرض وحمل الذراع المصرية اليمنى، مما تسبب في سقوطه بشكل قوي وأصيب في كتفه.

لعب صلاح دورًا في نهائيات كأس العالم في الصيف مع منتخب مصر واحرز هدفين على الرغم من إصابته، وقد ظهر بشكل منتظم في صفوف ليفربول هذا الموسم، ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لم يصل بعد إلى أعلى مستوياته في الموسم الماضي، وبعد الكشف عن أنه ما زال يرتدي حزاما فوق كتفه، يشعر المشجعون الآن بالقلق على لياقته البدنية.