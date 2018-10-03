الأزمات تلاحق ريال مدريد بإصابة نجم جديد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تواصلت الأزمات داخل فريق ريال مدريد الإسباني عقب زيادة إمكانية غياب المدافع الإسباني داني كارفاخال، عن الفريق الفترة القادمة عقب شعوره بالألم مساء أمس في مباراة فريقه أمام سسكا موسكو الروسي وهو ما دفع المدرب إلى استبداله قبل نهاية الشوط الأول، ليغيب بذلك عن الفريق برفقة اللاعب البرازيلي مارسيلو، الذي سيبتعد عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن أصيب في الديربي ضد أتليتكو مدريد ليفقد الفريق جناحيه أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا، يوم السبت المقبل.

ومن المحتمل أن مدرب ريال مدريد الاسباني لوبيتيجوي، لن يحصل على اللاعبين في المباراة القادمة، بعدما عانى كارفاخال من مشكلة عضلية أخرى ضد سسكا أجبرت المدرب على استبداله قبل نهاية الشوط الأول، وشعر الظهير الأيمن بعدم الراحة في قدمه اليسرى وسيخضع لاختبارات يوم الأربعاء لمعرفة المدى الكامل للإصابة، اثنين من الإصابات الحساسة يعود يتعرض لها مدريد عقب ضم كارفاخال إلى قائمة الإصابات، وكان البرازيلي مارسيلو، قد غاب أيضاً منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرض لإصابة في اشبيلية وسيغيب البرازيلي عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع، ولن يتمكن من اللعب إلى ما بعد الاستراحة الدولية.

هذا الوضع أجبر المدرب الإسباني لوبيتيغوي، على منح لاعبين اثنين الفرصة لأول مرة بدوري أبطال أوروبا ضد سسكا موسكو، ولعب على اليسار سيرجيو، وبعد إصابة كارفاخال، ظهر اللاعب ألفارو، ومن المؤكد أن يحصل اللاعبين على فرصة جديدة في الدوري الإسباني يوم السبت القادم.