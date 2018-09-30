مدرب الأهلي المصري: جماهيرنا مشتاقة إلى استعادة العرش الإفريقي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي المصري، محمد يوسف، أن الفريق لديه رغبة قوية في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الغائبة عن النادي طوال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق يقدِّرون اشتياق جماهير الأهلي لاستعادة عرش إفريقيا من جديد، وهو الأمر الذي يسعى الجهاز الفني واللاعبون للوصول إليه، من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي لا ترضى سوى بالألقاب والبطولات.

وقال يوسف إن الفريق بدأ، أمس، استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «أغلقنا تماماً صفحة البطولة العربية، وتركيزنا علي منافسات بطولة إفريقيا، من أجل استكمال المشوار لاستعادة بطولة إفريقيا».

وأوضح أن الفريق لديه مباراة مهمة جداً أمام وفاق سطيف الجزائري، وهو منافس محترم للغاية، ولديه مدرب متميز هو رشيد الطاوسي، بجانب امتلاكه عناصر متميزة للغاية.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، شاهد أجزاء من مباريات وفاق سطيف الجزائري قبل السفر إلى بيروت، لمواجهة النجمة اللبناني من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وبالطبع ستشهد الساعات المقبلة استكمال مشاهدة بقية المباريات مع اللاعبين، من أجل وضع خطة المباراة وتجهيزهم.

فيما كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي المصري، أن جونيور أجايي لاعب الفريق يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة.