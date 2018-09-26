سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: طشقند-أ.ف.ب.

أعلن البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اليوم، ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقررة العام المقبل، بحسب بيان وزعه مكتبه الإعلامي.

وجاء في البيان أن آل خليفة "أعلن (...) ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي وذلك في الانتخابات التي ستجري في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر في السادس من شهر أبريل (نيسان) 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور"، علما أنه يتولى هذا المنصب منذ 2013.

وأتى إعلان الترشح خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري الذي عقد اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، وأكد خلاله الشيخ سلمان عزمه على "مواصلة خدمة مسيرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتعزيز مكتسباته".

ويرأس الشيخ سلمان الاتحاد منذ مايو 2013 عندما انتخب في هذا المنصب خلفا للقطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة عن أي نشاط كروي على خلفية اتهامات بدفع رشى لدعم ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا). وأكمل الشيخ سلمان بداية العامين اللذين كانا متبقين من ولاية بن همام، قبل أن يعاد انتخابه بالتزكية في 2015 لولاية كاملة من أربعة أعوام.

ويتولى الشيخ سلمان أيضا منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو، علما أنه انتخب منذ العام 2013، عضوا في مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا).

ويأتي إعلان الشيخ سلمان البالغ من العمر 52 عاما (يتم عامه الثالث والخمسين في الثاني من نوفمبر المقبل)، بعد أسابيع من إعلان السعودي عادل عزت في 18 أغسطس، استقالته من رئاسة الاتحاد المحلي في بلاده، وعزمه على الترشح لرئاسة الاتحاد القاري.