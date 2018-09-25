بوغبا ينتقد المدرب الدفاعي مورينيو

المصدر: لندن - أ.ف.ب

انتقد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا لكرة القدم بول بوغبا، بشكل مبطن الأسلوب الدفاعي لمدرب فريقه البرتغالي جوزيه مورينيو بعد الأداء والتعادل المخيبين مع ولفرهامبتون 1-1 على ملعب اولدترافورد أول من أمس، ضمن الدوري الإنجليزي.

واعتبر بوغبا الذي سجل هدفاً رائعاً في مرمى كرواتيا في نهائي كأس العالم في روسيا 2018، أن «لا أعذار لعدم المبادرة بالهجوم، لا سيما عندما يلعب الفريق على ملعبه».

وأدى التعادل الذي تابعه المدرب الأسطوري السير اليكس فيرغوسون في أول ظهور له في ملعب أولدترافورد بعد تعافيه من عملية جراحية في الدماغ، إلى تراجع الفريق إلى المركز السابع بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر بسجل مثالي.

وقال بوغبا للصحافيين بعد المباراة: «كنا نلعب على أرضنا، وكان يتعين علينا أن نلعب بطريقة أفضل ضد ولفرهامبتون. نحن هنا لكي نهاجم، وعندما نلعب بهذه الطريقة تصبح الأمور أسهل بالنسبة إلينا».

وعندما سُئل عن الأسباب التي لا تجعل مانشستر يونايتد يعتمد اسلوباً هجومياً أكبر، قال: «لا أستطيع أن أقول لكم لأني لاعب. الأمر لا يتعلق بي».

وتأتي تصريحات بوغبا في الوقت الذي كانت فيه الفترة الأخيرة تشهد تحسناً في العلاقة بينه وبين مدربه مورينيو الذي أشاد بلاعبه، واعتبر أن الفوز بكأس العالم منحه دافعاً إضافياً هذا الموسم.

وأضاف بوغبا: «أعتقد أن الفرق تخشى مانشستر يونايتد عندما نقوم بهجمات متتالية. كان هذا خطأنا. ربما يتعين علينا تحسين ذهنيتنا لكننا عندما نلعب في اولدترافورد يجب علينا الهجوم والضغط كما فعلنا ضد توتنهام، ليفربول، تشلسي وأرسنال الموسم الماضي».

- لا أعذار لعدم المبادرة

بالهجوم، لا سيما

عندما يلعب الفريق

على ملعبه.