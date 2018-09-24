3 صفقات استراتيجية يخطط لها برشلونة ويوفنتوس وسان جرمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لم تتوقف الصفقات المدوية في ملاعب كرة القدم، عند تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع الدون البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قادماً من ريال مدريد الإسباني، إذ بدأت تطفو على سطح الانتقالات صفقات عدة متوقعة، سيكون لها دور في رسم خارطة جديدة لكرة القدم، تتقدمها الرغبة الجامحة لنادي برشلونة الإسباني في ضم صانع ألعاب مانشستر يونايتد، بول بوغبا، الذي بات مطمعاً للنادي الكاتالوني، فيما لم يتخلَّ باريس سان جرمان الفرنسي عن فكرة ضم النجم الكرواتي، راكيتيتش، لحل مشكلة خط وسطه، أما يوفنتوس الإيطالي ففضل استغلال المواقف وبدأ خطوات جادة للتعاقد مع الألماني، ليروي ساني، الذي لا يحظى بثقة مطلقة من مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

«الإمارات اليوم» ترصد ثلاث صفقات يخطط لها كبار أوروبا بصورة مبكرة، على النحو التالي.

1 - برشلونة يطارد بوغبا

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع «الديك الفرنسي»، بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتباراً من الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة، أمس، إن «برشلونة يخطط لمطاردة رغبته في ضم النجم الفرنسي في كل مباراة يلعبها طوال الموسم مع مانشستر يونايتد، إذ يعكف الفنيون في النادي الكاتالوني على مراقبة اللاعب للتأكد جدياً من قدرة بوغبا على تقديم المستوى المتوقع منه في البارسا، وخدمته للفريق من أجل وضع سقف أخير لقيمة الصفقة المتوقع أن تكون ضخمة».

وأضافت الصحيفة أن «الصفقة قد تصل إلى 110 ملايين يورو، ستكفل ظهور بوغبا إلى جانب العملاق الأرجنتيني ليونيل ميسي».

ويستغل برشلونة العلاقة الجافة بين بوغبا ومدربه جوزيه مورينيو، من أجل الضغط على الشياطين الحمر من أجل التخلي عن اللاعب الفرنسي.

2- إغراء راكيتيتش بضعف راتبه

ذكر موقع «لوسبورت 10» الفرنسي أن نادي باريس سان جرمان لم يتخلَّ عن فكرة ضم النجم الكرواتي راكيتيتش.

وقال الموقع إن «المدير الرياضي لسان جرمان، إنتيرو هنريكي، حدد أسماء عدة لتعزيز خط وسط الفريق، يتقدمها راكتيتيش، الذي حاول دون جدوى التوقيع معه هذا الصيف، من خلال محاولة إغرائه بمنحه ضعف راتبه في النادي الكاتالوتي».

وأضاف الموقع أن «سان جرمان يدور في ذهنه التوقيع مع موهبة أياكس فرينكي دي يونغ، أحد الأهداف الرئيسة لبرشلونة في الصيف المقبل، الذي اعترف في مناسبات عدة برغبته في ارتداء قميص برشلونة لعشقه للاعب ميسي». وتأتي تحركات النادي الباريسي لتحديد بدائل لنجمه أدريان رابيو، الذي يماطل في تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، وسط اهتمام كبير من أندية إنجليزية وإيطالية وإسبانية لضم اللاعب، أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

وختم الموقع أن «سان جرمان يتمنى أيضاً ضم صانع ألعاب سيلتا فيغو ستانيسلاف لوبوتكا، وكانتي من تشيلسي الإنجليزي».

3 - يوفنتوس يستغل وضع ساني

أكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، يستعد للتعاقد مع جناح مانشستر سيتي، ليروي ساني، موضحاً أن البيانكونيري وضع اللاعب الشاب على قائمة تعاقداته في المواسم المقبلة.

وكان أنييلي قد صرح بأنه يرغب في ضم كريستيانو جديد إلى يوفنتوس، لكن في عُمر أصغر من رونالدو.

وأضاف الموقع أن «يوفنتوس بعدما وضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو، في قائمة اللاعبين المستهدفين، فإن ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، بات أحدث الأسماء المنضمة إلى أهداف السيدة العجوز».

وأضاف أن «ساني، بعدما أُقصي من قبل مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، بكأس العالم الماضية في روسيا، بالإضافة إلى خروجه في بعض المباريات من حسابات مدرب المان سيتي، بيب غوارديولا، فإن يوفنتوس يريد الاستفادة من هذا الوضع واستغلاله».