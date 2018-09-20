دييغو كوستا: أتلتيكو مدريد بات قادراً على تحمل «المعاناة»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أكد المهاجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية، دييغو كوستا، بعد فوز فريقه أتلتيكو مدريد، مساء أول من أمس، 2/‏‏1 على مضيفه موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، أن «أتلتيكو بات قادراً على تحمل المعاناة لتحقيق الفوز»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنه أمر مهم للغاية.

وقال كوستا، الذي أدرك هدف التعادل لمصلحة أتلتيكو مدريد بعد تقدم موناكو في النتيجة بهدف نظيف: «أهم شيء هو روح تحمل المعاناة للفوز، وهذا ما كان ينقصنا في الملعب، واستطعنا القيام به وحققنا الفوز».

وأضاف: «كنا نعرف أننا لم نكن نقدم أفضل ما لدينا، وأن الحظ لم يكن حليفنا، كنا ندرك أن علينا أن نفوز وإذا كان هذا في دوري الأبطال فذلك أفضل».

وبعد تقدم موناكو في النتيجة بهدف للاعب صامويل جراندسير، نجح كوستا في إعادة أتلتيكو إلى المباراة بهدف التعادل، ليمنح الفريق دفعة قوية لإدراك الفوز بهدف ثانٍ للمدافع الأوروغوياني خيمينيز.

وتابع المهاجم الإسباني قائلاً: «بدأنا بشكل جيد، أعتقد أننا استحوذنا على الكرة، كان ينقصنا بعض السرعة في نقل الكرة، بعد الهدف الذي أحرزوه بدأ الفريق في التقدم إلى الأمام وأدركنا التعادل على الفور، بعد هدف التعادل شعرنا باستقرار أكبر».

ومن جانبه، قال ظهير أتلتيكو، الفرنسي لوكاس هيرنانديز، في تصريحات صحافية: «كنا متهاونين بعض الشيء في بداية المباراة، لكن بعد الهدف الذي أحرزوه انتفضنا بشكل جيد للغاية، وسيطرنا بشكل أكبر في الشوط الثاني»، وأضاف: «نشعر بهدوء كبير، هذه البطولة تروق لنا ونحبها، لكن علينا التقدم فيها خطوة بخطوة».