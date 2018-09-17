الكيني كيبشوج يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

المصدر: برلين - أ.ف.ب

سجل الكيني ايليود كيبشوج رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباقات الماراثون، بتسجيله ساعتين ودقيقة واحدة و40 ثانية في ماراثون برلين أمس. وحطم كيبشوج الرقم القياسي العالمي السابق، المسجل باسم مواطنه دينيس كيميتو، والبالغ ساعتين ودقيقتين و57 ثانية.

ولم يواجه كيبشوج أي صعوبة في طريقه للفوز وتحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد. واجتاز العداء الكيني نصف مسافة السباق في 61 دقيقة فقط، قبل أن يحقق الفوز في ساعتين ودقيقة واحدة و40 ثانية، محطماً الرقم القياسي الذي سجله كيميتو في ماراثون برلين 2014.

وهذا الفوز أكد مكانة كيبشوج كأفضل عداء ماراثون على مر العصور، حيث تتضمن قائمة إنجازاته إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وثلاثة ألقاب في ماراثون لندن، بجانب ثلاثة ألقاب في ماراثون برلين.