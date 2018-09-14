إيرادات مان سيتي تتخطى 500 مليون جنيه إسترليني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نشر نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تقريره السنوي لموسم 2017/‏2018، الذي أعلن فيه تحقيق إيرادات تفوق 500 مليون جنيه إسترليني، للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى تحسن الأداء المالي للعام العاشر على التوالي، كما تمكن النادي من تحقيق الأرباح للعام الرابع على التوالي، لتتجاوز هذا العام 10 ملايين جنيه إسترليني.

ونشر النادي أيضاً سجل «10 سنوات من البيانات»، الذي يبرز ما حققه النادي من أرقام وإحصاءات على مدار عقد من الزمن، منذ بدء مرحلة التحول التي شهدها النادي، بعد امتلاك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للنادي في سبتمبر 2008.

وشهد الموسم الماضي تسجيل أرقام قياسية للنادي على أرض الملعب، إذ تمكن لاعبو الفريق من تحطيم أكثر من 25 رقماً قياسياً، كتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وأكبر عدد انتصارات، إضافة إلى كونه أول نادٍ يحقق 100 نقطة في تاريخ بطولة الدوري.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، في تصريحات صحافية: «يعود الجزء الأكبر من التقدم الذي يشهده النادي في الوقت الحالي، إلى الاستراتيجية التي وُضعت بعناية لتتيح لنا مواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات». كما سلط الضوء أيضاً على الأداء المالي المذهل الذي حققه النادي خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى اجتياز حاجز 500 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى، وتحقيق أرباح تفوق 10 ملايين جنيه إسترليني، معلقاً على ذلك بقوله: «سيُسجَّل موسم 2017/‏2018 ضمن تاريخ إنجازات النادي، ويعود ذلك إلى الأداء المميز الذي شهدناه خلال ذلك الموسم»، وتابع: «فخورون إلى أقصى الحدود بالعمل الرائع الذي يحققه المدير الفني، بيب غوارديولا، واللاعبون، وطاقم العمل الذي يبذل قصارى جهده، ويعمل من دون توقف لتقديم الدعم اللازم».

واختتم خلدون المبارك رسالته قائلاً: «هدفنا هو مواصلة تحقيق الإنجازات بناءً على سجل العام الماضي، نحن دائماً نرغب في المزيد، ورحلتنا مازالت في بدايتها، وهناك أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها، وليس هناك أدنى شك في أننا نتطلع إلى مزيد من النجاحات».

وقال من جانبه، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، فران سوريانو: «فخور بالأداء الذي قدمناه، والألقاب التي حققناها، كما أنني سعيد بالطريقة التي وصلنا من خلالها إلى هذه الإنجازات». وأطلق سوريانو على هذا الموسم لقب «الحملة الاستثنائية». أما في ما يتعلق بمستقبل النادي فعلق بقوله: «ندرك أن التحديات الرياضية مستمرة ودائمة، لذلك سيكون تركيزنا خلال موسم 2019/2018‏ والمواسم التالية، على إحراز مزيد من النجاحات على المستوى المحلي، وتحقيق مزيد من التطور في دوري أبطال أوروبا».

إنجازات مالية وكروية

■لأول مرة في تاريخ النادي تتجاوز الإيرادات 500 مليون جنيه

استرليني، وبلغت بالضبط 500.5 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 44% خلال خمس سنوات.

■أرباح النادي بلغت 10.4 ملايين جنيه إسترليني في رابع عام على التوالي.

■ارتفاع كبير في نسبة الأجور مقابل الإيرادات بلغ 52%.

■النادي حطم أكثر من 25 رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي، وهو حامل لقب «البريمييرليغ».