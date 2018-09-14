غوارديولا يريد إنهاء مشواره في برشلونة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

كشف المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي وأحد أبرز مدربي كرة القدم راهنا في العالم، الإسباني، جوسيب غوارديولا، عن رغبته في إنهاء مشواره التدريبي من حيث بدأ في نادي برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا، الذي حصد ألقاباًُ محلية وأوروبية عدة، مع برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني، وفريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مقابلة مع برنامج «أونيفرسو فالدانو»: «سأنتهي مجدداً من حيث بدأت، خطواتي الأخيرة (كمدرب) ستكون مع فرق الناشئين، آمل أن يكون ذلك في برشلونة».

وبدأ غوارديولا، الذي تألق كلاعب وسط مع برشلونة، مشواره التدريبي مع الفريق الرديف في النادي الكاتالوني عام 2007، ثم تسلم الفريق الأول بعد 12 شهراً خلفاً للهولندي فرانك رايكارد.

وأشرف غوارديولا (47 عاماً) على إحدى أنجح الحقب في تاريخ برشلونة، فقاده إلى 14 لقباً بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا، واثنان في دوري الأبطال، في عز فترات تألق نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ويأمل غوارديولا قيادة مانشستر، الذي ينتهي عقده معه في 2021، إلى لقب ثانٍ في البريميرليغ، بعدما حصد رقماً قياسياً الموسم الماضي بلغ 100 نقطة.