أوساكا.. أول يابانية تبلغ نهائي «تنس غراند سلام»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

صعدت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، للمرة الأولى في مسيرتها، إلى الدور النهائي ببطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، حيث تأهلت لنهائي أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) إثر تغلبها على الأميركية ماديسون كيز 6 /‏ 2 و6 /‏ 4 أمس، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وحققت أوساكا حلماً راودها لفترات طويلة في حياتها، حيث ستتنافس على اللقب مع النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، التي طالما شكلت رمزاً لدى اللاعبة اليابانية البالغة من العمر 20 عاماً.

كذلك حققت أوساكا بذلك إنجازاً تاريخياً لبلادها، حيث باتت أول لاعبة يابانية تصل إلى النهائي على مستوى بطولات «غراند سلام».

وكانت سيرينا وليامز المصنفة 17 للبطولة قد حسمت تأهلها للدور النهائي، بالفوز على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا 6 /‏ 3 و6 /‏ صفر.

وقالت أوساكا إنها تتطلع إلى مواجهة وليامز، التي كانت اللاعبة الأكثر إبهاراً بالنسبة لها منذ الصغر.