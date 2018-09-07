ديوكوفيتش إلى نصف نهائي «تنس أميركا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تأهل الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى المربع الذهبي لبطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وفاز ديوكوفيتش في دور الثمانية على الأسترالي جون ميلمان بنتيجة 6/‏3 و6/‏4 و6/‏4.

وكان ديوكوفيتش سيلتقي في دور الثمانية مع غريمه السويسري، روجيه فيدرر، لولا خسارة الأخير على يد ميليمان في الدور الرابع. ويلتقي ديوكوفيتش المصنف السادس للبطولة في الدور قبل النهائي مع الياباني كي نيشيكوري اليوم. وفاز نيشيكوري على الكرواتي مارين سيليتش 2/‏6 و6/‏4 و7/‏6 و4/‏6 و6/‏4. وقال ديوكوفيتش إن «الاختبار كان قوياً» في المباراة أمام ميلمان التي استمرت لثلاث ساعات. وعانى اللاعبان من الطقس الحار في نيويورك واضطرا إلى تغيير ملابسهما أكثر من مرة.\