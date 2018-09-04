الكرة الذهبية بين رونالدو وصلاح ومودريتش

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش، سيتنافسون على جائزة لاعب العام التي يمنحها في حفله السنوي في 24 سبتمبر.

وأسهم رونالدو في إحراز فريقه السابق ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي لقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا، وتوج هدافاً للمسابقة القارية برصيد 15 هدفاً رافعاً رصيده الى أربعة ألقاب في هذه البطولة المرموقة.

أما مودريتش (32 عاماً)، فأسهم مع رونالدو في الألقاب الأوروبية الأخيرة لريال، كما قاد منتخب بلاده الى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى في تاريخه، واختير أفضل لاعب في النهائيات.

في المقابل، تألق صلاح في موسمه الأول مع ليفربول الإنجليزي وسجل 44 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي، وهدفين في مونديال روسيا 2018، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان هدافه أيضاً مع 32 هدفاً.