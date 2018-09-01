قمة مبكرة بين ليفربول وتشلسي في الكأس

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أسفرت قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم عن قمة مبكرة بين ليفربول وتشلسي، فيما يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه من ملعب أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية (الثالثة فعلياً).

وسيعود ليفربول وتشلسي بالذاكرة الى نهائي 2005 في كارديف حين خرج الأخير منتصراً 3-2 بعد التمديد.

وتقام مباريات الدور الثالث اعتباراً من 24 سبتمبر، وتشهد أربع مواجهات بين أندية الدوري الممتاز، إذ يلتقي وولفرهامبتون واندررز مع ليستر سيتي، وتوتنهام هوتسبر مع واتفورد في مباراة لم يعرف مكان إقامتها حتى الآن، لأن ويمبلي غير متوافر والملعب الجديد للنادي اللندني غير جاهز، وإيفرتون مع ساوثمبتون، الى جانب لقاء ليفربول وتشلسي في أنفيلد.

وسيتواجه المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو مع لاعبه السابق في تشلسي فرانك لامبارد الذي يشرف حالياً على فريق الدرجة الأولى دربي كاونتي، فيما يلعب أرسنال وصيف البطل مع برنتفورد من الدرجة الأولى.