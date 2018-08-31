ماريانو يعود إلى ريال مدريد ويحمل الرقم «7»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة، ضم مهاجمه السابق ماريانو دياز، مقابل 33 مليون يورو (39 مليون دولار أميركي)، بعدما أمضى موسماً ناجحاً مع ليون الفرنسي، وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية سيحمل ماريانو قميص المهاجم السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم 7، والذي أيضا حمله نجوم سابقون في الملكي، وهم راؤول غونزاليس وإيميليو بوتراغينيو.

وسيزيد هذا الرقم الضغط على ماريانو، لكن اللاعب أصر على حمله، ورفض أرقاما أخرى.

وكتب الريال أول من أمس، على موقعه الرسمي «عاد المهاجم إلى النادي بعد موسم رائع مع ليون سجل فيه 21 هدفاً».

وكان رئيس ليون الفرنسي، جان ميشال أولاس، أعلن أن ناديه سيسمح لمهاجمه الإسباني الدومينيكاني بالعودة إلى ريال مدريد مقابل 33 مليون يورو.

وتصل قيمة الصفقة إلى 33 مليون يورو، منها ثلاثة ملايين عبارة عن مكافآت من المضمون الحصول عليها، بحسب أولاس. وانتقل ماريانو من ريال إلى ليون في صيف 2017 مقابل ثمانية ملايين يورو، في صفقة احتفظ بموجبها النادي الإسباني بنيل 35% من ارتفاع قيمة اللاعب (حال بيعه لناد آخر). وبموجب ذلك، ستكون قيمة الصفقة للريال أقل بـ35% من القيمة الراهنة لماريانو.

ولم يظهر اللاعب البالغ 25 عاماً في الصورة الرسمية لليون خلال التمارين. وكان إشبيلية الإسباني قريباً من ضم ماريانو، الذي تألق الموسم الماضي، بيد أن ريال الباحث عن تعويض انتقال هدافه رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، مارس حقه بخيار شراء اللاعب في حال المطابقة مع عرض أي ناد آخر. وعن محاولته ضم لاعب سلتيك الاسكتلندي ديمبيلي، قال أولاس إنه أحد اللاعبين الذين يهمون النادي «لكنه ليس الوحيد. قبل يومين من إقفال فترة الانتقالات (31 الجاري)، الأمور معقدة بالنسبة لناديه. نناقش بجدية، لكن التفاوض صعب مع سلتيك، وهو صارم في النقاشات».

وعن بيبي مهاجم ليل، قال «أحب أن يأتي. الجميع يشجع قدومه، والاتفاق ممكن مع ليل في حال رغب اللاعب، وهو أمر لم يتأكد على حد علمي». يذكر أن قدوم ماريانو من شأنه الضغط أكثر، وتهديد مكان الفرنسي بنزيمة في هجوم الريال، ففي حال استمر مستوى بنزيمة في التراجع، قد يأخذ ماريانو مكانه رسمياً مع مرور الوقت، وفي حال تألق في المباريات التي سيشارك فيها، أيضاً وجود ماريانو ينزل بالمهاجم الآخر الإسباني بورخا مايورال إلى مستوى البديل الثاني في الهجوم، ويقلص أكثر من فرصه في المشاركة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

ماريانو جعل بورخا مايورال في مستوى البديل الثاني للمهاجم كريم بنزيمة.