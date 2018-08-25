قرعة «تنس أميركا» تضع فيدرر في طريق ديوكوفيتش

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أدت قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب التي تنطلق الأسبوع المقبل، إلى مواجهة محتملة في ربع النهائي بين السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وأخرى في الدور الثالث بين الشقيقتين فينوس وسيرينا وليامس.

وأقيمت أول من أمس، في نيويورك قرعة البطولة التي تقام بين 27 أغسطس والتاسع من سبتمبر، وبموجبها سيبدأ المصنف الأول عالمياً الإسباني رافايل نادال حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة مواطنه دافيد فيرر، بينما يخوض فيدرر المصنف ثانياً والمتوج باللقب الأميركي خمس مرات، مباراته في الدور الأول ضد الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.