تشلسي في اختبار حقيقي أمام أرسنال اليوم

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حقق تشلسي وأرسنال مع مدربيهما الجديدين بدايتين متفاوتتين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بيد أن لقاءهما اليوم في المرحلة الثانية على ملعب ستامفورد بريدج، يشكل اختباراً حقيقياً لموقع قطبي لندن.

وأظهرت المؤشرات الأولى إلى أن بديل فينغر، الإسباني أوناي إيمري، يحتاج إلى وقت طويل لوقف تراجع «المدفعجية» في السنوات الأخيرة. بيد أن الإسباني لم يكن محظوظاً بمواجهة سيتي حامل اللقب، فخسر بثنائية.

ويعول تشلسي على عودة كاملة لنجمه البلجيكي هازار هذا الأسبوع، بعد مشاركته 15 دقيقة فقط ضد هادرسفيلد، بعد إجازته التي تلت المشوار الناجح لمنتخب بلاده في المونديال الأخير حيث حل ثالثاً. وفي بقية المباريات المهمة الاخرى، لقاء توتنهام مع الوافد الجديد فولهام، ويخوض سيتي أولى مبارياته من دون دي بروين (مصاب ويبتعد لثلاثة أشهر)، ضد هادرسفيلد.

وبعد فوزه العريض على وست هام برباعية، افتتحها نجمه المصري محمد صلاح وعززها السنغالي ساديو مانيه بثنائية، يختتم ليفربول المتصدر المرحلة بحلوله على كريستال بالاس الفائز على فولهام افتتاحاً.

وبعد فوزه الافتتاحي على ليستر سيتي بهدفي الفرنسي بول بوغبا ولوك شو، يحل مانشستر يونايتد على برايتون. وأكد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أن المهاجم جيسي لينغارد قد يشارك في المواجهة.