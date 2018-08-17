ميسي: سنفعل المستحيل لإحراز «أبطال أوروبا»

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

تخطى برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني بسهولة 3-صفر، وأحرز لقب كأس جوان غامبر، أول من أمس، على ملعب «كامب نو».

ووعد قائد الفريق الجديد ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل اللقاء في تصريحات صحافية، جمهور برشلونة بقوله: «سنفعل المستحيل لإحراز (أبطال أوروبا) هذا العام»، لعب تمريرة حاسمة لجناح الفريق الجديد البرازيلي مالكوم، الذي افتتح التسجيل بتسديدة أرضية (18). عزّز بعدها ميسي الفارق عندما اخترق ولعب كرة ساقطة ذكية فوق الحارس (39)، قبل أن يريحه مدربه أرنستو فالفيردي بعد انتهاء الشوط الأول.

وتقام هذه المباراة التقليدية قبل انطلاق كل موسم لتقديم التشكيلة الجديد للفريق الكاتالوني.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رافينيا هدفاً جميلاً بعد تخطيه الحارس بذكاء (67)، فيما نزل في آخر نصف ساعة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدفاً رائعاً في كأس السوبر الإسبانية ضد إشبيلية (2-1) الأسبوع الماضي.

كما شارك لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في صفوف برشلونة بعد قدومه من بايرن ميونيخ الألماني، ولاعب الوسط الجديد البرازيلي أرثر، والشاب ريكارد بويغ والمهاجم منير الحدادي.

وقال ميسي: «إن ما حصل للفريق في الموسم الأوروبي الماضي، كان محبطاً للغاية، وإنهم مصممون على تغيير الصورة في الموسم الحالي».

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الجاري. وهو يخوض مباراته الأولى بعد غدٍ أمام ضيفه ألافيس.