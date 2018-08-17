مصر تتراجع 20 مركزاً في تصنيف «فيفا»

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

تراجع المنتخب المصري لكرة القدم 20 مركزاً في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ، أمس، بينما حافظ المنتخب التونسي على الصدارة بين المنتخبات العربية، بعد مشاركتهما في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبات منتخب «الفراعنة» في المركز 65، بعد خروجه من الدور الأول للمونديال، الذي كان يشارك فيه للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بخسارته مبارياته الثلاث في المجموعة الأولى.

أما المنتخب التونسي، الذي خرج أيضاً من الدور نفسه بعد خسارتين وفوز، فتراجع ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد ليصبح في المرتبة 24، الا أنه بقي الأفضل تصنيفاً بين المنتخبات العربية والإفريقية.

في المقابل، تراجع المنتخب المغربي، الذي خرج أيضاً من الدور الأول لمونديال روسيا بعد هزيمتين وتعادل في المجموعة الثانية، خمسة مراكز، ليصبح في المركز 46 عالمياً.

كما تراجعت السعودية، التي خرجت من الدور الأول للمونديال بعد خسارتين وفوز، ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 70 عالمياً.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت إيران على مركز الصدارة، وأصبحت في المركز 32 عالمياً بعد تقدمها خمسة مراكز.

وهذه المرة الأولى التي يعتلي فيها الديوك عرش الكرة العالمية في تصنيف «فيفا» منذ 2002، وتقدموا ستة مراكز بعد فوزهم باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم، بعد لقب أول على أرضهم عام 1998.

إلى ذلك، تقدمت كرواتيا، التي خسرت أمام فرنسا في نهائي المونديال الروسي بنتيجة 2-4، 16 مركزاً لتحتل المركز الرابع، بعدما حققت أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في البطولة العالمية.

وتبادلت بلجيكا والبرازيل المركزين الثاني والثالث، إذ تقدمت الأولى مركزاً واحداً بعد حلولها ثالثة في المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بينما تراجع «السيليساو» إلى المركز الثالث بعد خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال أمام «الشياطين الحمر» البلجيكي (1-2).

وكان الخاسر الأكبر بين فرق الصدارة، بطل مونديال 2014 المنتخب الألماني، الذي تراجع إلى المركز الـ15 في التصنيف (خسر 14 مركزاً)، بعد فقدانه اللقب بخروجه من الدور الأول لمونديال 2018.

ومن أبرز المتقدمين الأوروغواي، التي أصبحت في المركز الخامس (تقدمت تسعة مراكز)، بعد بلوغها الدور ربع النهائي لكأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا (صفر-2)، وإنجلترا التي باتت سادسة (تقدمت ستة مراكز)، بعد بلوغها الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1990، وذلك على حساب السويد، التي تقدمت 13 مركزاً ليصبح تصنيفها الـ11.

وخسرت الأرجنتين، التي أقصيت من الدور ثمن النهائي في المونديال على يد فرنسا (3-4)، ستة مراكز، لتصبح في المركز الـ11.

الـ 10 الأوائل عالمياً

1- فرنسا 1726 نقطة (+6)

2- بلجيكا 1723 نقطة (+1)

3- البرازيل 1657 نقطة (-1)

4- كرواتيا 1643 نقطة (+16)

5- الأوروغواي 1627 نقطة (+9)

6- إنجلترا 1615 نقطة (+6)

7- البرتغال 1599 نقطة (-3)

8- سويسرا 1597 نقطة (-2)

9- إسبانيا 1580 نقطة (+1)

10- الدنمارك 1580 نقطة (+3)

الـ 10 الأوائل عربياً

24- تونس (-3)

46- المغرب (-5)

65- مصر (-20)

66- الجزائر

70- السعودية (-3)

73- سورية

77- الإمارات

79- لبنان

84- سلطنة عُمان

89- العراق