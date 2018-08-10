توخل وبوفون أبرز الوافدين الجدد على الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تنطلق عجلة موسم 2018-2019 في الدوري الفرنسي لكرة القدم بمباراة اليوم بين مرسيليا وتولوز، قبل يومين من بدء باريس سان جرمان حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في بطولة الموسم الماضي. ويتميز هذا الموسم ببعض الأسماء الجديدة، وعلى رأسها حارس ومدرب سان جرمان، المرشح الأبرز للألقاب، الإيطالي جان لويجي بوفون، والألماني توخل.

ويخلف الألماني، توخل، المدرب الإسباني أوناي إيمري على رأس الإدارة الفنية لسان جرمان، ويعتبر أبرز الأسماء الجديدة في صفوف الفريق الباريسي. ويدرب توخل سان جرمان لموسمين. ورغم سيطرته التامة على الألقاب المحلية، يرغب سان جرمان في أن يفك عقدة الأبطال مع توخل.

أما من جانب آخر، فلايزال الحارس الأسطوري السابق لنادي يوفنتوس، جان لويجي بوفون، التعاقد الجديد الوحيد لباريس سان جرمان في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وأتى الإيطالي البالغ من العمر 40 عاماً على طبق من ذهب للنادي الفرنسي. أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة انضم إلى ناديه الجديد في انتقال حر، ومن دون دفع أي كلفة لناديه السابق، بعدما كان من المتوقع أن يعلن اعتزاله اللعبة بشكل نهائي في ختام الموسم الماضي، ودافع عن ألوان السيدة العجوز منذ انضمامه إلى صفوفه قادماً من بارما في صيف عام 2001.

ومع نادي نيس، يظهر اللاعب الدولي السابق المتوج مع فرنسا بلقب كأس العالم 1998، باتريك فييرا، كمدرب جديد خلفاً للسويسري لوسيان فافر.

ويأمل فييرا، المدرب السابق لنيويورك سيتي، واللاعب السابق لأرسنال الإنجليزي، أن يسير على خطى زميليه السابقين، ديديه ديشامب، المتوجب بالمونديال مع فرنسا كمدرب، وكذلك زيدان الذي حقق ثلاثة ألقاب في أبطال أوروبا على التوالي مع الريال.

أما الاسم الرابع فهو الشاب الروسي الموهوب، ولاعب خط وسط سيسكا موسكو سابقاً، ألكسندر غولوفين (22 عاماً)، الذي يلعب مع موناكو الفرنسي المملوك لملياردير روسي.

وفي موناكو أيضاً، ستكون الأضواء مسلطة على الوافد الجديد، العاجي جان أود أهولو (24 عاماً)، المنتقل إلى مونيغاسك من ستراسبورغ الفرنسي بعقد لخمسة أعوام، وبصفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو.

باتريك فييرا يحلم بالسير على خطى ديشامب وزيدان مع نيس.

الأسماء الـ5 الجديدة

الحارس الإيطالي بوفون (سان جرمان).

المدرب الألماني توخل (سان جرمان).

الروسي ألكسندر غولوفين (موناكو).

المدرب باتريك فييرا (نيس).

العاجي جان أود أهولو (موناكو).