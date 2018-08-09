أرسنال يعير مدافعه تشامبرز لفولهام

المصدر: لندن - أ.ف.ب

عزّز فولهام الصاعد إلى الدرجة الإنجليزية الممتازة في كرة القدم صفوفه، بضم كالوم تشامبرز مدافع أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكر أول من أمس. وانضم تشامبرز (23 عاماً) الذي وقع عقداً طويل الأمد مع أرسنال الشهر الماضي، قبل أربعة أيام من مباراة فولهام الأولى في الدوري ضد كريستال بالاس على ملعبه اللندي كرايفن كوتيدج.

وصعد رجال المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش إلى البريميرليغ بفوزهم في المباراة الفاصلة «بلاي أوف» على أستون فيلا 1-صفر في مايو.

ويشغل تشامبرز، الذي دافع عن ألوان منتخب إنجلترا في ثلاث مناسبات، مراكز الظهير الأيمن، قلب الدفاع أو خط الوسط، وقد أمضى فترة في موسم 2016-2017 معاراً إلى ميدلزبره. وكان تشامبرز أبدى رغبته في المنافسة على مركز أساسي في تشكيلة مدرب أرسنال الجديد الإسباني أوناي ايمري الذي خلف الفرنسي أرسني فينغر.

لكن في ظل تواجد الفرنسي لوران كوسييلني، الوافد الجديد اليوناني سقراطيس باباستوبولوس، والألماني شكودران مصطفى والشاب اليوناني دينوس مافروبانوس، تقلصت حظوظ لاعب ساوثمبتون السابق بالمشاركة أساسياً في ملعب الإمارات.