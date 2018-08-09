ريال مدريد يروض «ذئاب روما» في ختام كأس الأبطال الودية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أنهى ريال مدريد الإسباني جولته الأميركية بالفوز على روما الايطالي 2-1، في مباراة ودية ضمن الكأس الدولية للأبطال في كرة القدم في نيوجيرزي، بانتظار الاختبار الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي خلال أيام.

وأكد النجم الويلزي غاريث بيل أنه جاهز للتألق في غياب النجم البرتغالي رونالدو المنتقل الى يوفنتوس الإيطالي الشهر الماضي من خلال تسجيله هدفاً وقيامه بتمريرة حاسمة.

وكان بيل سجل هدفاً رائعاً في مرمى يوفنتوس في مباراة ودية اخرى ضمن البطولة ذاتها.

وقدم الريال عرضاً قوياً، لا سيما في الشوط الأول وتقدم مبكراً بواسطة هدف لجناحه ماركو اسينسيو بعد مرور دقيقتين اثر تمريرة من بيل. وسرعان ما أضاف الثاني بعد ربع ساعة عندما استغل بيل كرة رائعة من داني كارباخال ليسجل في الفريق الإيطالي.

وبعد أن قام مدرب ريال مدريد الجديد خولين لوبيتيغي بإجراء تعديلات كثيرة في الشوط الثاني، حيث منح الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين، تراجعت سيطرة الفريق الإسباني ما سمح لروما بتقليص الفارق بواسطة الهولندي ستروتمان.

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