قرعة الاسيوية تسحب للمرة الثالثة والإمارات تواجه الصين وسوريا وتيمور الشرقية

المصدر: جوني جبور-دبي

أودى انسحاب العراق في وقت سابق من هاذ الأسبوع من منافسة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاسيوية التي تستضيفها اندونيسيا خلال الفترة من 18 الشهر الحالي وحتى الثاني من سبتمبر، إلى إعادة قرعة منتخبات كرة القدم للمرة الثالثة، لتسفر عن تغييرات أودت بإعادة الإمارات إلى المستوى التصنيفي الأول ووضعها على رأس المجموعة الثالثة بجوار منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسوريا.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الاسيوية قد أعادت الأسبوع الماضي قرعة دور المجموعات للمرة الثانية، إذ لم تضع القرعة الأولى لمسابقة كرة القدم المخصصة لمنتخبات تحت 23 عاماً وأقل والتي سحبت يوليو الماضي كل من منتخبي الإمارات وفلسطين ضمن منتخبات المسابقة، ليودي انسحاب المنتخب العراقي إلى جعل مجموعته تقتصر على ثلاثة منتخبات مقارنة بمجموعتين تضم خمس منتخبات عقب إضافة الإمارات وفلسطين، ما دفع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم إلى إجراء قرعة جزئية للمسابقة أودت بانتقال منتخب الإمارات من المجموعة الخامسة إلى المجموعة الثالثة بجانب استعادة الأبيض لمستواه التصنيفي الأول بدلاً عن حلوله في القرعة الأخيرة في التصنيف الخامس.

وتبدأ منافسات كرة القدم في العاشر من الشهر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من سبتمبر المقبل، لتودي أجراء القرعة الجزئية في إعادة ترتيب مجموعات الدور الأول للمسابقة على النحو التالي.

المجموعة الأولى: أندونيسيا، هونج كونج، لاوس، تايوان، فلسطين

المجموعة الثانية: تايلاند، أوزبكستان، بنجلادش، قطر

المجموعة الثالثة: الإمارات، الصين، تيمور الشرقية، سوريا

المجموعة الرابعة: اليابان، فيتنام، باكستان، نيبال

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، قرغيزستان، ماليزيا، البحرين

المجموعة السادسة: كوريا الشمالية، السعودية، إيران، ميانمار