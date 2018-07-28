نجم التنس البريطاني موراي يشارك ببطاقة دعوة في «سينسيناتي»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن منظمو دورة سينسيناتي الأميركية لكرة المضرب، أول من أمس، أن البريطاني آندي موراي، والبيلاروسية فيكتوريا أزارانكا، سيستفيدان من بطاقتي دعوة، للمشاركة في الدورة التي تقام من 11 إلى 19 أغسطس المقبل.

وتوقف البريطاني المصنف أولاً في العالم سابقاً عن اللعب لنحو عام، للتعافي من التهاب في وركه، أرغمه على إجراء عملية جراحية في يناير الماضي، وتراجع إلى المركز 838 في التصنيف العالمي. وأحرز موراي لقب دورة سينسيناتي مرتين عامي 2008 و2011. من جانبها، غابت البيلاروسية التي كانت مصنفة أولى سابقاً، عن الملاعب أشهراً عدة، للتفرغ لمعركة قضائية من أجل حضانة ابنها في الولايات المتحدة، وهبطت إلى المركز 110.

ولم تشارك أزارانكا في سينسيناتي منذ 2016، وكانت أحرزت اللقب مرة واحدة عام 2013، بفوزها على الأميركية سيرينا وليامس.