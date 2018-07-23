هل يصمد تشيلسي أمام عروض برشلونة المتواصلة لضم النجم البرازيلي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل برشلونة ضغطه المتواصل على فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل ضم نجم الفريق اللاعب البرازيلي الذي ظهر بشكل رائع في كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده وليان، رغماً من وصوله إلى عمر الثلاثون عاماً.

وذكرت صحيفة ماركا الاسبانية نقلاً عن موقع الديلي ميل، أن العرض الثالث الذي قدمه برشلونة الاسباني إلى النادي الانجليزي وصل إلى 73 مليون يورو، ليتخطى العرض الثاني الذي كان قد عرضه النادي بقيمة 61 مليون يورو، وقال الموقع الاسباني أن تشيلسي سيجد صعوبة في صد عرض برشلونة الأخير الذي وصل إلى 73 مليون يورو، خاصة وأن اللاعب قارب عمره من 30 سنة، ورغما من ذلك فإن الكاتالونيين لا يستسلمون في سعيهم للبرازيلي.

وأفاد الديلي ميل بأن المحاولة الثالثة الذي هو حالياً في عطلة مع عائلته بعد أن لعب في كأس العالم، من شأنه أن يغطي فشل النادي في عدم التوقيع على أنطوان غريزمان، وقادر على صناعة الأهداف أكثر من زميله باولينو، الذي يشاركه في المنتخب البرازيلي.

وأضاف التقرير أن تشيلسي الذي لن يلعب في دوري أبطال أوروبا هذا العام وقد غير المدرب للتو، لن يجعل الانتقال سهلاً.

وذكر التقرير أن مدرب برشلونة السابق غوارديولا كان يريد اللاعب البرازيلي الذي أحرز هدف تشيلسي في ستامفورد بريدج (1-1) عندما لعب برشلونة هناك في، وقال إرنستو فالفيردي في ذلك الوقت: "منذ ما يقرب من عشر سنوات، كان اللاعب مطلوبًا من قبل بيب غوارديولا عندما كان في برشلونة في عام 2009".